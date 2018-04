Bondscoach over blessure Ann Wauters: "Verwacht haar fit op WK"

Ann Wauters kwam na een knieoperatie eind december niet meer in actie. Vandaag liet ze in België een scan maken. "Uit dat onderzoek is niets nieuws gekomen", weet Philip Mestdagh. "Ann heeft gewoon slijtage in haar knie en dat is ook logisch na zoveel jaren topbasketbal."

"Het is nu zaak van goed te rusten en voorzichtig te revalideren en dan verwacht ik een fitte Ann Wauters in september op het WK. En omdat Emma Meesseman het WNBA-seizoen overslaat, zou het dus wel eens kunnen dat we met 2 frisse inside-speelsters aan het WK kunnen beginnen. Dat zou top zijn."