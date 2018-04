Bondscoach over Meesseman: "Ze heeft nog een stap vooruit gezet"

Emma Meesseman miste haar afspraak met de Final 4 niet. Onze landgenote trok met Jekaterinenburg aan het langste eind en werd uitgeroepen tot MVP.

"Emma was ook in de halve finales al goed. En in de finale was haar eerste helft subliem. Offensief en defensief speelde ze heel sterk", analyseert bondscoach Philip Mestdagh.

"Of Emma nog een stap vooruit gezet heeft? Dat denk ik wel. Dat zie je ook aan haar manier van spelen. Alles is zo eenvoudig. Ze staat altijd op de juiste plaats. Ze neemt initiatief en ze neemt haar verantwoordelijkheid. Vroeger zou ze in een finale nooit 16 shots gedaan hebben."

"Ze is nog gegroeid tegenover vorige zomer. Ze slaat nu ook een campagne in de WNBA over. Dat doet me hopen om Emma nog scherper te zien op het WK in september."