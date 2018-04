Meesseman: "Zou cool zijn om finale tegen Ann te spelen"

Emma Meesseman mikt met het sterrenteam van Jekaterinaburg op de eindzege in de Euroleague. "De halve finale tegen Koersk is al een finale avant la lettre", blikt de Belgian Cat vooruit. "Koersk is volgens mij de favoriet, al hebben we in de competitie onze laatste partij tegen Koersk gewonnen."

"Ik voel me, zowel op mentaal als fysiek vlak, klaar. Mijn seizoen verloopt prima en ik heb een belangrijke rol in de ploeg. Sinds de trainerswissel zit er meer balans in de ploeg en dat heeft ons een nieuw elan gegeven."

Als Meesseman met Jekaterinaburg de halve finales overleefd, treft ze in de finale misschien het Yakin Dogü van Ann Wauters. "Hopelijk raakt Ann fit voor de Final Four. Het zou heel cool zijn om tegen haar in de finale te spelen." Wauters is onzeker met een blessure.