VIDEO: NBA rouwt om Erin Popovich, Spurs kunnen niet winnen voor coach

Popovich is al sinds 1996 aan de slag bij San Antonio, waarmee hij 5 titels veroverde. Hij is ook de trainer van het Amerikaanse olympische team. Woensdag had hij nog de training gegeven, maar donderdag ontbrak hij voor de wedstrijd.

Tony Parker, een van de sterren van San Antonio, was erg emotioneel voor de match: "Ze was een geweldige vrouw en heeft me enorm goed opgevangen toen ik hier als 19-jarige belandde."

Collega-ancien Manu Ginobili vertelde "dat het team helemaal van slag is en verdriet voelt": "Maar we zullen spelen en strijden met respect voor Popovich' filosofie met vuur en vastberadenheid."

Dat volstond evenwel niet voor de overwinning. San Antonio verloor met 110-97, waardoor het nu tegen een 3-0-tussenstand aankijkt in de eerste ronde van de play-offs. De Warriors vierden hun zege evenwel sereen.