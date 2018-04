Wauters: "Deelname aan de Spelen is enige wat ontbreekt op palmares"

Ook nu ze op haar 37e voor het eerst met een blessure sukkelt tijdens het basketbalseizoen, denkt Wauters niet aan stoppen. "We hebben met de Belgian Cats nog enkele uitdagingen op onze weg, eerst en vooral het WK in september. Ik wil heel graag deelnemen en dan kijken of er nog een vervolg komt. Dat zal vooral afhangen van hoe mijn lichaam reageert."

"De Olympische Spelen blijven in mijn achterhoofd zitten. Dat blijft een droom. Als je kijkt naar wat ik allemaal al heb meegemaakt, dan is dat het enige wat echt ontbreekt. Ik geloof dat we met deze ploeg een kans hebben om het te halen. We moeten er nu voor gaan, want later zal het voor mij zeker niet meer lukken."

"Na onze bronzen EK-medaille vorige zomer, voel je dat het Belgische basketbal leeft. Er is euforie en daar willen we nu graag nog een vervolg aan breien. Iedereen heeft ons potentieel gezien. Ik zal er alles aan doen in de hoop dat mijn Olympische droom uitkomt."