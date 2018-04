Basketballiga over verbale oorlog: "Gjergja richt zich niet tot scheidsrechters"

Heeft Sebastien Bellin een punt met zijn kritiek? "Dario Gjergja is een zeer emotionele coach. Maar hij richt zich niet tot de scheidsrechters, wel tot de spelers", zegt Arthur Goethals, die een tijdlang voorzitter was van BC Oostende.

"Ik kan begrip opbrengen voor de reactie van Bellin, maar het is spijtig om het op die manier te uiten. Het is belangrijk dat we hier lessen uit trekken. Niet over het individu, wel in het algemeen. Goed gedrag is voor iedereen."

"Of wij Gjergja zullen aanspreken? Dat is de verantwoordelijkheid van Oostende. De verantwoordelijkheid van de Liga gaat over de attitude van elke coach, niet alleen die van Oostende. Maar we zullen nu al de nodige stappen ondernemen om een verzoening tussen beide clubs te bepleiten."