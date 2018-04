Charleroi excuseert zich bij Oostende, maar vraagt Gjergja om "meer gepast gedrag"

Maar Charleroi steunt Sebastien Bellin wel. "Hij richtte zich enkel op het gedrag van Gjergja tegenover de scheidsrechters en zijn gebrek aan respect voor het reglement", klinkt het. "Er zijn veel incidenten, waartegen geen actie werd ondernomen en dat zorgt voor wrevel bij onze sportieve staf. Deze gedragingen worden in andere Europese competities niet getolereerd."

"Het is niet de bedoeling om de overwinning van Oostende in twijfel te trekken. Maar we willen wel Dario Gjergja, een van de belangrijke factoren in het succes van Oostende, uitnodigen om zich gepaster te gedragen. Sportieve successen laten niemand toe om boven het reglement te staan. De vele steunbetuigingen maken de noodzaak duidelijk om dit "taboe" aan te kaarten."

De discussie valt ook bij de Liga niet in dovemansoren. Ze willen het charter of good conduct in de reglement sanctioneerbaar maken.