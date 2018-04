Opschudding in basketbal: Charleroi-manager haalt snoeihard uit naar Oostende-coach

"Als we ook nog eens spelers bijtellen die ondertussen in het buitenland spelen, dan loopt het aantal dat door de handen van Gjergja is gepasseerd nog verder op. Wij denken dat het vrij duidelijk is wat de verdiensten zijn van coach Gjergja voor het Belgische basketbal."

"Dit feit alleen al toont aan dat de beschuldigende vingerwijzing van Sebastien Bellin, dat coach Gjergja het Belgische basketbal "pijn doet", gewoon nergens op slaat! Wij kunnen alleen maar besluiten dat de heer Bellin met dergelijke beweringen bewust "imagoschade" wil berokkenen aan onze coach en onze club!"

"Bovendien beweert hij dat hij "er persoonlijk zal op toezien" dat scheidsrechters zich niet langer zouden laten beïnvloeden. Enerzijds vragen wij ons af hoe de heer Bellin dat wil bewerkstelligen vanuit zijn functie als clubmanager en anderzijds of hij soms de mening is toegedaan dat de huidige verantwoordelijken van het scheidsrechterskorps hier niet toe in staat zouden zijn?"

"Sport is emotie en emotionele coaching is van alle tijden en in alle sporten. Scheidsrechters beschikken heus wel over voldoende ruggengraat om op dit niveau correct te functioneren en zich niet te laten beïnvloeden."

"Als slot kijken wij ook uit naar de reactie van de Liga omdat het huishoudelijke reglement van Euromillions Basketball League een duidelijke gedragscode stipuleert met vastgelegde sancties voor mensen die zich hieraan bezondigen."