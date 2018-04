Oostende heeft wraak genomen voor de recente nederlagen in Charleroi en Leuven. De competitieleider toonde tegen Charleroi opnieuw zijn ware gelaat en won overtuigend met 88-63.

Oostende walst over Charleroi

Aalstar doet goeie zaak Aalstar heeft de lastige verplaatsing naar Bergen tot een goed einde gebracht: 73-75. In een spannende wedstrijd was het Taylor die het verschil maakte voor de bezoekers met twee vrijworpen in de slotminuut.

22:41