VIDEO: James overtreft Jordan: 867 keer op een rij minstens 10 punten

De New Orleans Pelicans speelden een gastrol in het stukje basketbalgeschiedenis van James. Die vierde zijn record in stijl: met een dunk in het eerste quarter maakte hij zijn 9e en 10e punt van de match.

"King James" kreeg een staande ovatie van het publiek en liet de bal waarmee hij het record had gebroken naar de kleedkamer brengen als trofee voor zijn prijzenkast.

De laatste keer dat James niet in de dubbele punten eindigde was 11 jaar geleden, op 6 januari 2007, toen hij tegen Milwaukee 8 punten scoorde. Michael Jordan, die furore maakte met de Chicago Bulls in de jaren 80 en 90, zette zijn reeks neer tussen 25 maart 1986 en 26 december 2001.