Oostende verliest voor het eerst in eigen huis Oostende is zijn onoverwinnelijke status in de Belgische competitie wat kwijt. Voor de tweede keer in drie wedstrijden ging de kustploeg de boot in. Willebroek won met 81-86. Gibbs had een groot aandeel in de zege met 28 punten. Voor Oostende is het de eerste nederlaag in eigen huis.

22:15