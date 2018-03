Leider Oostende heeft zich geen 2e keer op een rij laten verrassen. Na de 1e competitienederlaag vorig weekend in Charleroi deelde Oostende vanavond een pakje slaag uit aan Willebroek: 58-85.

Oostende herpakt zich na nederlaag Leider Oostende heeft zich geen 2e keer op een rij laten verrassen. Na de 1e competitienederlaag vorig weekend in Charleroi deelde Oostende vanavond een pakje slaag uit aan Willebroek: 58-85.

Antwerp flitst weg in 4e quarter Ook Antwerp heeft een uitzege geboekt. Tot het 3e quarter hield Aalstar gelijke tred met de bezoekers: 50-50. In het laatste quarter duwde Antwerp het gaspedaal in en liep het uiteindelijk nog uit tot 62-69.

23:18