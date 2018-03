Oostende onderuit in Charleroi Charleroi heeft leider Oostende zijn eerste nederlaag van het seizoen aangesmeerd. De ploeg van Brian Lynch maakte het zichzelf in het 4e quarter nog wel even lastig. Oostende naderde plots tot op 5 punten, maar daarna nam de onstuitbare Gibbs (39 punten, waarvan 16 vrijworpen) het weer over.

22:32