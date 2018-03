Namen stoomt voorbij Waregem naar 17e basketbalbeker

Namen had min of meer vrij spel in deze Final Four nadat het gisteren al de "finale avant la lettre" had gewonnen tegen Castors Braine.

De bekerhouder was al sinds 17 november 2013 127 competitiewedstrijden ongeslagen. In tussentijd verloor Braine in eigen land enkel de bekerfinale van 2016, opnieuw tegen Namen.

In de finale hield Waregem in het eerste kwart nog min of meer gelijke tred, maar daarna stond er geen maat op Namen: 73-51.

Waregem verliest dus net als vorig jaar de finale. Het werd geen afscheid in schoonheid, want door financiële perikelen treedt Waregem komend seizoen niet aan op het hoogste niveau.