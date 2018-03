Brussels verrast Aalstar in eigen huis

Brussels (archieffoto) trok aan het langste eind op Aalstar. Brussels (archieffoto) trok aan het langste eind op Aalstar.

In een vooruitgeschoven wedstrijd in de eerste klasse van het basketbal heeft Brussels een knappe 85-89-overwinning behaald op het veld van Aalstar. De thuisploeg stond aan het begin van het 4e quarter 20 punten in het krijt, naderde tot op 2 punten, maar kreeg de kloof niet helemaal gedicht.