Ann Wauters naar Final Four: "Hopelijk tegen Emma in de finale"

Ann Wauters won met Yakin Dogu in de kwartfinales van de Franse club Bourges (heenmatch: 83-67 / terugmatch: 85-66). De leading lady van het Belgische basketbal stond 7 minuten op het parket. Ze scoorde 4 punten en plukte 1 rebound.

"Het zijn mijn eerste minuten na meer dan twee maanden blessureleed. Daar ben ik heel blij om", vertelt Wauters. "Het was geen makkelijke periode, maar het ging goed op het parket en dat is een grote opluchting."

"Ik heb veel geluk gehad in mijn carrière. Het was de allereerste keer dat ik midden in het seizoen uitviel. Ik begon te twijfelen en vroeg me af of mijn knie het wel zou houden."

"Ik ben nog niet voluit moeten gaan. In het vierde kwart was de wedstrijd gespeeld, maar het voelde wel goed. Hopelijk ben ik helemaal fit voor de Final Four."