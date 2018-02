Meertens: "Het wordt oorlog vanavond in Bosnië"

Meertens verwacht vanavond dan ook een heksenketel. "Waar België misschien de betere spelers heeft, wil de Bosnische ploeg er samen met de fans echt een oorlog van maken."

"Ik ben benieuwd hoe de Belgen daarmee zullen omgaan. In zulke situaties namen vroeger ervaren mannen als Hervelle (foto), De Zeeuw of Van Rossom de ploeg op sleeptouw. Maar die eerste is gestopt en de andere twee zijn geblesseerd. Ik denk dat de jonge gasten wel onder de indruk zullen zijn van de sfeer."

Toch zijn de Belgen niet kansloos: "Bondscoach Casteels heeft er goeie hoop op dat het kan in dit "do or die"-duel."

Er zitten 32 Europese ploegen in de WK-voorronde. In de 8 poules van 4 stoot telkens de top 3 door naar de tweede voorronde.