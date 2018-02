Belgische Massey is MVP op talententoernooi: "Waardering voor jeugdwerking"

Ook over Billie Massey steekt Mestdagh de loftrompet op. "Deze erkenning is een volgende stap in haar ontwikkeling", zegt de bondscoach van de Belgische basketbalvrouwen (foto). "Voor een 17-jarige speelt ze al op een hoog niveau."

Is Massey de nieuwe Ann Wauters of Emma Meesseman? "Qua speeltype hangt ze wat tussen Wauters en Meesseman. Ze heeft wel gestalte, maar ze is geen 1m95. En er zijn nog werkpunten, haar sprintsnelheid kan nog beter."

"Billie is heel leergierig. Ik hoop dat ze haar voetjes op de grond houdt en blijft voortwerken met haar coaches. Het is belangrijk dat dat ze geen stappen overslaat."

Mestdagh riep de 17-jarige Massey ook al op bij de Belgian Cats. "Om sterker te zijn in de breedte en met het oog op de toekomst", zegt Mestdagh. "We mogen haar nog niet opzadelen met prestatiedruk. Het is een talent waarmee we voorzichtig moeten omspringen."