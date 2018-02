"King" James klopt Curry in All-Star Game na prangende slotfase

#StephCurry floats it in!



He is starting to heat up, scoring 8 PTS in Q3!#NBAAllStar pic.twitter.com/CDZWmP8Qx0 — NBA (@NBA) 19 februari 2018

All of the BEST PLAYS from each first time #NBAAllStar! pic.twitter.com/FQUaEEP6XQ — NBA (@NBA) 19 februari 2018