Casteels haalt toptalent Bratanovic voor het eerst bij de Belgian Lions

Na twee nederlagen gaan de Belgische basketbalmannen op zoek naar een eerste zege in hun WK-kwalificatiepoule. Bondscoach Eddy Casteels kan voor de wedstrijden tegen Bosnië en Frankrijk geen beroep doen op Maxime De Zeeuw, die out is met een blessure.

Ook Sam Van Rossom herstelt nog altijd van een zware rugblessure en ontbreekt. Retin Obasohan (pols) is onzeker, Quentin Serron en Janathan Tabu, afwezig voor de eerste interlands, zijn er wel bij.

Ook in de selectie: Haris Bratanovic. De 16-jarige reus (2m08) van Falco Gent heeft Bosnische roots en is voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg.