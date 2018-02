"Als er 1 ploeg de Warriors kan onttronen, dan zijn het de Rockets"

"Over Toronto wordt heel weinig gepraat, maar ze staan wel op 1 in het Oosten. Hun bank is ongelooflijk, een van de beste in de NBA. En de coach levert echt goed werk. Ze hebben een grote stap vooruit gezet."

"Bij Indiana haalt Victor Oladipo (foto) eindelijk het niveau waar iedereen al jarenlang op wacht, want tot voor dit seizoen kon hij de verwachtingen nooit helemaal oplossen. Maar nu is hij verkozen tot All-Star en zijn Indiana is momenteel 6e, terwijl niemand hen in de play-offs verwacht had."