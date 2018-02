VIDEO: "The Greek Freak" springt over zijn tegenstander

Giannis Antetokounmpo vliegt over Tim Hardaway heen. Giannis Antetokounmpo vliegt over Tim Hardaway heen.

Giannis "The Greek Freak" Antetokounmpo is een van de smaakmakers in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Kijk hieronder zelf waarom. De sterspeler van de Milwaukee Bucks sprong over Tim Hardaway van de New York Knicks naar de ring.