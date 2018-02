Ann Wauters is beste buitenlandse in geschiedenis Franse competitie

Wauters speelde in haar lange carrière 2 keer in Frankrijk: in 1998-2004 bij Valenciennes-Orchies en in 2014-2015 bij Villeneuve d'Ascq. Met Valenciennes won ze 2 keer de EuroLeague (2002 en 2004) en 4 Franse titels, met Villeneuve d'Ascq zette ze de EuroCup op haar palmares.

Ann Wauters speelt dit seizoen in Turkije bij Yakin Dogu. Na een meniscusoperatie eind december mist ze de 2 EK-kwalificatieduels van zaterdag in Tsjechië en 14 februari thuis tegen Zwitserland.

Het Franse publiek koos ook het beste Franse team van de voorbije 20 jaar: Céline Dumerc (Landes), de aanvoerster van de Franse nationale ploeg, kreeg daarbij 71 procent van de publieksstemmen.