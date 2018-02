Bellin wordt algemeen directeur bij Charleroi

Sébastien Bellin was al een poosje aan de slag bij Charleroi, maar dan in een meer commerciële functie. Na het vertrek van Vincent Stavaux is Bellin gepromoveerd tot algemeen directeur. Daarmee wordt hij ook verantwoordelijk voor het sportieve gedeelte bij de club van coach Brian Lynch.

De 39-jarige Bellin speelde in zijn carrière onder meer voor de Antwerp Giants en Oostende. Hij kwam ook uit voor de nationale ploeg. Enkele jaren geleden hing hij zijn schoenen aan de haak. In 2016 raakte hij zwaargewond bij de aanslag op de luchthaven van Zaventem.