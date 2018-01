Coach: "Real en Barcelona geïnteresseerd in 16-jarige Belgian Lion"

Wie is Haris Bratanovic? "Een 16-jarige jongen in een volwassen lichaam. Hij is intussen 2,08m groot. Haris is heel gepassioneerd en is verslaafd aan basketbal", vertelt Olivier Foucart, die met Bratanovic werkt als coach aan de Topsportschool.

"Haris heeft Bosnische roots, maar een Belgisch paspoort. Hij is heel trots om voor België te kunnen spelen. Zijn club is derdeklasser Falco Gent en hij zit nu ook al drie jaar op de Topsportschool. Hij is een van de grootste talenten met wie ik al gewerkt heb."

"Dat hij nu in de preselectie van de nationale ploeg zit, is fantastisch, vooral voor hemzelf. Elke dag ademt en leeft die jongen basketbal. Het is ook de verdienste van zijn entourage, met onder meer ook 2 heel verstandige ouders die hem met de voeten op de grond houden."