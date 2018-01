16-jarig toptalent zit in preselectie van nationale ploeg

De Belgische basketbalmannen nemen het op 23 februari op tegen Bosnië, twee dagen later staat de wedstrijd tegen Frankrijk op het programma. Bondscoach Eddy Casteels heeft vandaag zijn preselectie voor die twee interlands bekendgemaakt.

Sam Van Rossom is er niet bij, want de guard van Valencia is out met een rugblessure. Casteels kan wel opnieuw een beroep doen op Quentin Serron en Jonathan Tabu, die voor het eerste luik van de kwalificaties geblesseerd waren. Ook Matt Lojeski zit in de voorselectie.

De opvallendste naam in de preselectie van 24 spelers is die van Haris Bratanovic (2,08m). De amper 16-jarige speler van derdeklasser Falco Gent geldt als een van de grootste talenten in het Belgische basketbal.