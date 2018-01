Van Rossom: "Echt balen dat ik weer geblesseerd ben"

Sam Van Rossom kwam slecht neer in het Europese duel met Chimki en liep daarbij 2 gebroken en 1 gebarsten ruggenwervel op. "Ik voelde meteen dat het ernstig was. Ik had echt pech, want ik ben zo al vaker gevallen. Maar nu landde ik op iemand zijn voet. Ik denk dat het daar gebeurd moet zijn", vertelt Van Rossom aan Sporza.

"Ik draag nu een soort steunverband. De komende 2 à 3 weken moet ik het echt heel rustig doen, zodat de breuken mooi kunnen genezen. Afhankelijk van hoe de blessure evolueert, zou ik daarna stilaan weer dingen mogen doen. De dokters hebben gezegd dat ik toch zeker op een inactiviteit van een tweetal maanden moet rekenen."

"Na mijn knieblessures van vorig seizoen was ik nu weer op niveau. Dan is het echt balen om opnieuw geblesseerd te raken, maar je kunt er niet veel aan veranderen. Ik probeer positief te blijven en hoop zo snel mogelijk weer op het parket te staan."