George vervangt geblesseerde Cousins in het All Star Game, ook coaches bekend

Demarcus Cousins (New Orleans Pelicans) heeft vorige week een zware blessure opgelopen tijdens de wedstrijd tegen de Houston Rockets. Na een MRI-scan bleek dat de Amerikaan zijn achillespees volledig heeft afgescheurd, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie zal komen.

De center van de New Orleans Pelicans was enkele dagen daarvoor nog gekozen door LeBron James in zijn team voor het All Star Game. Cousins moet nu verstek laten voor het prestigieuze evenement. Hij wordt vervangen door Paul George, sleutelspeler van Oklahoma City Thunder.

Voor George is het zijn 5e selectie voor het All Star Game. "Ik had liever onder andere omstandigheden meegedaan, maar ik ben natuurlijk wel tevreden met de selectie", zegt de Amerikaan.