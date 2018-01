Komt basketbalglorie terug naar Mechelen? "Hopelijk is er meerjarenplan"

Anno 2018 brengt een fusie van Kangeroes Willebroek en Pitzemburg opnieuw eersteklassebasketbal naar Mechelen. Of Mechelen daarmee opnieuw de top van het Belgische basketbal kan bestormen, is afwachten.

"Het zal leuk zijn om weer basketbal te zien in Mechelen", zegt Rik Samaey. "Maar veel zal afhangen of er een goed product wordt neergezet. De omkadering en staff wordt heel belangrijk en hopelijk is er een plan van minimaal een jaar of zeven. Wie beleid voert voor 2 of 3 jaar is niet goed bezig."

"Er zijn wel wat grote bedrijven in Mechelen die sportminded zijn. Dat is een van de belangrijkste zaken als je iets opstart. Als je een groot bedrijf kan warm maken, zijn er zeker mogelijkheden. Waarom niet wedijveren met Oostende? Maar het is afwachten."

"Je hebt ook sterke figuren nodig zoals Theo Maes en Francis Jannes destijds", vult Lucien Van Kersschaever aan. "Je kunt niet op drie jaar een ploeg bouwen door alleen wat spelers te kopen. Er zullen goeie Belgen moeten worden opgeleid en dat duurt even. Er is een zwart gat en dat moet opgevuld worden met jongens die nu 14 à 15 jaar zijn."