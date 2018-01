Kangoeroes Basket ruilt Willebroek voor Mechelen

"Na 5 seizoenen (sinds 2013-2014) in de Pro Basketbal League verhuist Kangoeroes Basket van de gemeente Willebroek naar de stad Mechelen vanaf het seizoen 2018-2019", meldt de club in een persbericht.

De belangrijkste beweegreden: de licentievereisten waarvoor de club in zijn eerste seizoenen uitstel verkregen had. In Willebroek werd geen alternatief gevonden om "op korte termijn aan de vereisten van de Pro League te voldoen, het bestaan van de club te blijven verzekeren en verdere groei te verwezenlijken".

"De uiteindelijke beslissing om de club te verhuizen naar Mechelen komt er dankzij het zeer positieve onthaal vanuit de stad Mechelen, waar men nog steeds kan terugblikken op de successen van het toenmalige Racing Mechelen en waar men een zeer goed draaiende (jeugd)werking van Pitzemburg Basket Mechelen heeft."