Kapiteins LeBron en Curry weten uit welke All-Stars ze kunnen kiezen

Dit jaar wordt het All-Star Game voor het eerst geen duel tussen spelers uit de Eastern en Western conference. De twee kapiteins mogen om de beurt een speler kiezen, zonder rekening te houden met de Conferences.

De kapiteins zijn, weinig verrassend, LeBron James en Stephen Curry. Zij kregen het meeste stemmen achter hun naam en zijn daardoor automatisch aanvoerder. Op 25 januari stellen zij hun team samen door om de beurt iemand te kiezen uit de lijst met 8 basisspelers.

Die lijst is opgesteld op basis van de stemmen van fans, spelers en media. In het Oosten werden zo de Griek Diannis Antetokounmpo, de Amerikanen Kyrie Irving en DeMar DeRozan en Joël Embidd uit Kameroen gekozen.

In het Westen kregen Kevin Durant, James Harden, Anthony Davis en DeMarcus Cousins het meeste stemmen achter hun naam. Vooral de aanwezigheid van Cousins is een verrassing te noemen. Hij kreeg vooral veel stemmen van zijn collega's uit de NBA. Russell Westbrook, de beste speler van het afgelopen seizoen, is dan weer de opvallendste afwezige.

Hij kan wel nog opgevist worden als reservespeler. Die worden net als vroeger gekozen door de NBA-coaches.