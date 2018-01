Dunks, blocks en alley oops: NBA-topper lost alle verwachtingen in

Golden State en Cleveland vermaakten de fans met dunks, blocks en alley-oops. Zelfs Stephen Curry dunkte. "Zoals in mijn droom", zei de spelverdeler van de Warriors. "Ik dacht dat ik uit een diepe slaap zou ontwaken, maar het is echt gebeurd. Best cool."

Met 108-118 won Golden State voor de 13e keer op rij een wedstrijd op verplaatsing. Voor Cleveland kwam er dan weer een einde aan een reeks van 13 thuiszeges.

Kevin Durant (Golden State) en LeBron James (Cleveland) scoorden allebei 32 punten, Curry maakte er 23.