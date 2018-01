"Ik ben Eddy Casteels, niet Merlijn de Tovenaar"

Die uitdaging heeft Eddy Casteels dus gevonden bij Leuven, voor vele waarnemers een verrassende keuze. "Dat stoort me niet. Ik heb in het verleden nog verschrikkelijke momenten meegemaakt, zelfs met het nationale team. En enkele jaren later was er toch iets moois."

Casteels blijft zijn nieuwe functie combineren met zijn rol als bondscoach van de Belgian Lions. "Ik sta nog altijd klaar om naar het WK van 2019 toe te werken. Dat zou uniek zijn."

"Bij de Lions weet ik waar ik sta, hier bouw ik iets op. Ik wil in ons project investeren, iets uitbouwen van jong naar oud. Ik denk dat ik al bewezen heb dat als ik ergens mijn tanden in zet, ik snel doorbijt."