Charleroi wint met century in Luik Charleroi heeft met 98-104 gewonnen op bezoek bij Luik. Bij de rust stonden de bezoekers nog in het krijt, maar in een sterkte tweede helft trok Charleroi het laken naar zich toe. Scott Thomas had een begenadigde dag en knalde 8 van zijn 9 driepunters binnen. In totaal was hij goed voor 35 punten.

22:28