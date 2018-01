Bondscoach Casteels is de nieuwe coach van Leuven Bears

Leuven Bears kent een moeilijk seizoen met amper 1 overwinning in 13 wedstrijden. Eerder dit seizoen veranderde de club al van oefenmeester toen assistent Chris Mayes het roer overnam van Ferried Naciri. De club is met Eddy Casteels zo al aan zijn derde coach van het seizoen toe.

"We hadden iemand nodig met ervaring en autoriteit, maar ook iemand die wou stappen in ons verhaal", zegt de club. "Ons verhaal waar we de jeugdwerking willen versterken, maar waar ook de A-ploeg een rol kan opnemen in de voorste helft van het klassement met attractief basketbal. Eddy Casteels wil dit tijdens meerdere seizoenen mee vorm geven."

Casteels is een autoriteit in het Belgische basketbal. Hij is sinds 2005 bondscoach van de nationale ploeg, de Belgian Lions. De 57-jarige Casteels is drievoudig Coach van het Jaar en werd daarnaast ook al 3 keer kampioen in de Belgische hoogste klasse met Antwerpen, Oostende en Charleroi.