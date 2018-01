Castors Braine schorst Belgian Cat Marjorie Carpréaux

Castors Braine heeft beslist om Marjorie Carpréaux voorlopig te schorsen. De Belgische international krijgt die straf, omdat ze zich had misdragen tijdens de Europese wedstrijd tegen Villeneuve d'Ascq.

Carpréaux, die de laatste tijd niet veel speeltijd meer krijgt, had zich boos gemaakt toen ze gewisseld werd. Daarbij kwam het tot een aanvaring met team manager Kathleen Schuurmans.

"Na de opmerkelijke zege in de Euroliga is het van groot belang om de rust te bewaren rond de ploeg met het oog op eventuele kwalificatie in Europa", klinkt het bij Castors Braine.

"We willen de uitleg van de speelster horen vooraleer we een objectieve beslissing kunnen nemen." Carpréaux mist alvast de wedstrijden tegen Laarne en Galatasaray.