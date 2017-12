Curry staat er meteen bij rentree: 10 3-punters tegen Memphis

Curry speelde voor het eerst sinds 4 december. In de match tegen New Orleans verzwikte hij toen zijn enkel en miste hij 11 duels. In de laatste match van het jaar stond hij er weer. Hij maakte 38 punten in minder dan 26 minuten na een 13 op 17-shotpercentage. 10 van zijn 13 driepuntpogingen gingen binnen.

"Ik voelde me veel beter dan verwacht", reageerde Curry, die ook nog 4 rebounds en 3 assists haalde. Toen hij in het derde quarter van het veld ging, kreeg de publiekslieveling een staande ovatie. Op het eind van de partij kwam hij nog even terug, net goed voor zijn 10e driepunter.

Curry kreeg de steun van Klay Thompson met 21 punten (en 5 driepunters) en Kevin Durant met 20 punten. Bij de Grizzlies was Marc Gasol de topschutter met 27 punten.