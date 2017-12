Julie Allemand verwelkomt Julie Vanloo bij Lyon

Julie Vanloo trok na een geslaagd EK met de Belgian Cats naar Istanbul. De spelverdeelster was er gemiddeld goed voor 9,8 punten, 2,7 rebounds en 5 assists per wedstrijd. In de competitie liep het wel stroef voor de club, met slechts 1 zege in 11 wedstrijden.

Na een half seizoen in Turkije houdt Vanloo het nu voor bekeken in Istanbul. Bij Lyon, de club die eigendom is van NBA-ster Tony Parker, moet onze landgenote de blessure van Ingrid Tanqueray opvangen. Die is out voor de rest van het seizoen met een kruisbandletsel.

Vanloo was eerder al twee seizoenen actief in Frankrijk, bij Mondeville. Lyon, momenteel de nummer 5 in de Franse competitie, is ook de ploeg van Julie Allemand.