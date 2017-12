VIDEO: Voor het eerst sinds 1996 deelt NBA-speler 25 assists uit

Rondo, die "slechts" 30 minuten op het parket te bewonderen was, volgt Jason Kidd op. Die was in dienst van de Dallas Mavericks in 1996 de laatste NBA-speler die zoveel assists gaf in 1 wedstrijd. Het record staat nog altijd op naam van Scott Skiles. Hij deelde in 1990 maar liefst 30 assists uit voor de Orlando Magic.

Dankzij de assists van Rondo eindigden liefst 4 spelers van de Pelicans op 20 punten of meer. Anthony Davis maakte er de meeste (33). New Orleans staat op dit moment 7e in de Western Conference met 18 zeges en 16 nederlagen.

Titelhouder Golden State Warriors verstevigde vannacht zijn leidersplaats in het westen met een 126-101-zege tegen Utah. De Cleveland Cavaliers verloren, ondanks een "triple-double" van LeBron James bij Sacramento (109-95).