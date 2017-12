VIDEO: 51 punten van Harden volstaan niet tegen Clippers

Opvallend: Harden maakte woensdag ook al 51 punten tegen de Lakers en ook die match tegen een team uit Los Angeles ging verloren (116-122). Het betekende het einde van de zegereeks van 14 duels van de Rockets.

En nog opvallend: na de match ging het meer over de kritiek van Harden op de arbitrage, die hem de uitsluiting kostte, dan over zijn 51 punten. The Beard kreeg enkele overtredingen aan zijn broek en ging daarover in discussie met de refs. Daarop mocht hij vroegtijdig ophoepelen. "Foute beslissing", fulmineerde Harden. "Ik ben het beu om steeds te horen "Ik was mis" of "Ik heb het niet gezien". Ik weet dat we allemaal fouten maken, maar dit is frustrerend."

Als Harden nu nog een keer 50 of meer punten maakt - dat kan op kerstdag bij Oklahoma - dan evenaart hij die andere grootheid, Michael Jordan, die in 1987 drie op een rij boekte.