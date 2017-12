Turkije wil NBA-speler Kanter in cel voor het beledigen van Erdogan

Volgens het Turkse regime heeft Enes Kanter president Recep Erdogan beledigd op zijn Twitter-pagina en op zijn website. In mei en juni 2016 nam Kanter met een reeks tweets Erdogan fameus op de korrel. Een Turkse aanklager wil Kanter daarvoor minstens 4 jaar de cel indraaien.

Tegen Kanter, wiens Turkse paspoort eerder dit jaar ingetrokken werd, loopt een arrestatiebevel, maar de hele heisa laat de basketballer van de New York Knicks koud. Hij spaart zijn kritiek op Erdogan nog steeds niet. "Die gast is gestoord", vindt Kanter, die Erdogan in het verleden al "de Hitler van zijn generatie" noemde.

"Slechts 4 jaar? Na alles wat ik over hem gezegd heb? Ik laat er echt mijn slaap niet voor, ik ben het al gewoon. Ik ben in de VS en ik focus me op het basketbal", zegt Kanter, een openlijke aanhanger van de geestelijke leider Fethullah Gülen. Gülen is volgens het Turkse regime het brein achter de mislukte staatsgreep in 2016.