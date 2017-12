Oostende-manager: "Deze start hadden we nooit verwacht"

Het is een heel lang seizoen en er kan nog heel veel gebeuren. We moeten nog fris zijn als de prijzen worden uitgedeeld.

Omdat de club wat in het duister tastte, sprak Oostende dan ook vooraf over een overgangsjaar. "Onze concurrenten hebben zwaar geïnvesteerd en we wisten niet goed wat we van hen konden verwachten."

"Bovendien dachten we dat we met deze jonge spelers nog last van groeipijn zouden hebben. Maar de ploeg toont momenteel een goeie chemie en veel veerkracht."

Erevoorzitter Johan Vande Lanotte kondigde bij de start van het seizoen aan dat Oostende pas in januari op volle sterkte zou zijn. Debaere: "Maar die klik is er blijkbaar al vroeger gekomen. Dat wil niet zeggen dat we in januari nóg sterker zullen zijn. We zitten gewoon voor op schema."

