VIDEO: LeBron James speelt en wint met boodschap op 1 km van Witte Huis: "Equality"

"Het is duidelijk waar we aan toe zijn en we weten wie er hier aan de macht is", legde de viervoudige NBA-MVP zijn actie na de wedstrijd uit aan de pers. "Gelijkheid gaat over onze rechten begrijpen, over begrijpen waar we voor staan en hoe sterk we zijn als mannen, als vrouwen, zwart, blank of hispanic."

James, die zich bij de presidentsverkiezingen achter de Democratische Hillary Clinton schaarde, staat bekend als een uitgesproken criticaster van de Republikein Trump. Sinds zijn uitverkiezing 13 maanden geleden blijft James Trump viseren. Hij vindt dat de president niet begrijpt dat hij een beter voorbeeld voor de kinderen kan zijn. "Ongeacht je ras, dit is een mooi land. We gaan 1 persoon nooit laten dicteren hoe mooi en krachtig wij zijn."