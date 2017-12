VIDEO: LeBron James leidt Cavaliers naar de overwinning met 60e triple double

LeBron James mag dan al bezig zijn aan zijn 15e seizoen, maar sleet er nog niet op. Met zijn 3e triple double in 4 wedstrijden had hij een belangrijk aandeel in de overwinning van de Cleveland Cavaliers tegen Utah Jazz. Het werd 109-100. James tekende voor 29 punten, 11 rebounds en 10 assists. Het is bovendien zijn 60e triple double uit zijn carrière.

In de Eastern Conference moeten de Cavaliers enkel de Boston Celtics voor zich dulden. De Celtics versloegen afgelopen nacht de Memphis Grizzlies met 93-102, met onder meer 20 punten voor Kyrie Irving. Bij Memphis maakte Marc Gasol 30 punten.

In de Western Conference blijven de Houston Rockets bovenaan dankzij een zege tegen Milwaukee. Het werd 115-111, goed voor de 13e overwinning op een rij voor de Rockets. James "the beard" Harden was de uitblinker met 31 punten.