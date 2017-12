VIDEO: Pippen na topprestatie tegen Lakers: "James heeft wellicht Jordan gepasseerd"

Bij de kunststukjes van de voorbije weken en maanden is de lof groot. Zo ook van Scottie Pippen, de vroegere luitenant van de legendarische Michael Jordan bij Chicago, die algemeen beschouwd wordt als de beste speler uit de geschiedenis.

"De cijfers liegen niet. LeBron zal Michael wellicht nooit inhalen wat trofeeën van beste speler betreft, maar qua statistieken is hij daar al", vertelde Pippen op de Amerikaanse tv-zender ESPN.

"Als je naar alle "stats" kijkt, niet alleen naar de gemaakte punten, maar ook naar de assists en rebounds, dan heeft hij wellicht Jordan gepasseerd."

King James en Michael "Air" Jordan worden al anderhalf decennium met elkaar vergeleken. De eerste is nog een eindje verwijderd van het palmares van de tweede: met Chicago won Jordan 6 titels in de jaren 90, terwijl James er 3 heeft (2 met Miami, 1 met Cleveland).

Jordan kreeg ook 5 keer de MVP-trofee, tegenover 4 voor James. En in de NBA-finale was Jordan 6 keer de beste speler, James 3 keer. Na 15 NBA-seizoenen, waarvan 13 bij Chicago, beëindigde Jordan zijn carrière met gemiddeld 30,1 punten, 6,2 rebounds en 5,3 assists per wedstrijd. James draait aan een gemiddelde van 27,2 punten, 7,3 rebounds en 7,1 assists.

"King James" rijgt wel de records aan elkaar, zoals die van meeste punten in de play-offs, waar hij in mei Jordan voorbijstak. Hij deed mee in 7 NBA-finales, waarvan hij er 4 verloor. Jordan won de 6 finales die hij speelde.