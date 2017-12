Oostende blikt Bergen in: "Zelf ook verrast door vlotte seizoensstart"

Bij Bergen was de teleurstelling uiteraard groot. Coach Daniel Goethals was scherp voor zijn team. "Wat er vandaag gebeurd is, is iets waarvoor we onze groep al een paar weken waarschuwden. Een zekere nonchalance, te veel vertrouwen. We hebben dat al vaak tegen onze spelers gezegd: we hebben nog niets gewonnen."

"We hebben veel wedstrijden gespeeld en er is een zekere fysieke en ook mentale vermoeidheid. Maar we zijn profs en moeten daarmee overweg kunnen. Dat lukte vandaag niet. Nu moeten de spelers reageren, anders zullen wij reageren."

Ook Bergen-speler Brieuc Lemaire was ontgoocheld. "We begonnen aan de wedstrijd met het idee dat de overwinning al binnen was. Het grote verschil is dat Oostende aan 300 procent begon en wij "soft" uit de kleedkamer zijn gekomen."

"Het was een professionele fout van onze kant, maar we zijn grote jongens en we zullen vanaf de training op maandag reageren. Ik ben beschaamd voor onze supporters. Ze betalen om ons te zien spelen, dit was niet correct."