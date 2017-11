VIDEO: Tony Parker basketbalt weer na 7 maanden blessureleed

Na een dramatisch seizoensbegin (6 op 8 matchen verloren eind oktober/begin november) hebben de Cavaliers nu 3 weken geen wedstrijd meer verloren. Ze zitten aan een reeks van 8.

Gisteren moest Philadelphia eraan geloven (91-113) dankzij alweer een uitstekende LeBron James (30 punten, 13 rebounds, 6 assists). Cleveland deed het nochtans zonder Derrick Rose, die geplaagd door blessures mogelijk een einde aan zijn carrière maakt. Maar het heeft helemaal zijn efficiëntie in de aanval en de verdediging teruggevonden waarmee het in 2016 de titel pakte en in 2015 en 2017 de finale speelde.

Kevin Love was goed voor 13 punten, JR Smith 11 en de bank droeg 57 punten bij, waaronder 15 van Dwyane Wade. Cleveland is met 13 zeges in 20 duels derde in de Eastern Conference.