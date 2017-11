Samaey: "Het WK basketbal halen wordt heel moeilijk voor België"

Als we nog 3e willen worden in de groep moeten we al in Bosnië gaan winnen en thuis tegen Rusland

"In het 3e quarter namen de Lions de verkeerde opties in offence en zochten ze vaak te moeilijke shots op, zoals driepunters. We waren de pedalen kwijt en stonden 15 punten in het krijt. Gelukkig konden we ons nog herpakken en kwamen we nog dicht."

"Het wordt nu heel moeilijk om het WK te halen. Als we nog 3e willen worden in de groep moeten we al in Bosnië gaan winnen en thuis tegen Rusland."

"Afgaande op de match van vandaag behoort dat zeker tot de mogelijkheden. Maar dan moeten we wel de domme foutjes en foute keuzes van vandaag weglaten."