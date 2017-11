Gezien in de NBA: Mislukte dunk, haantjesgedrag en "buzzer beater"

De New York Knicks blijven het goed doen in het eigen Madison Square Garden. Tegen de Toronto Raptors zag het er lang niet goed uit, maar een tussensprint van 28-0 in het derde kwart deed de wedstrijd toch kantelen in het voordeel van New York. Tim Hardaway Jr. maakte 38 punten en zorgde ook voor een grappige noot (zie video onder).