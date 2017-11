De weg naar het WK is nog lang en ik geloof in het talent en/of de ervaring van onder meer De Zeeuw, Gillet, Vanwijn, Kesteloot, Obasohan, Tumba en Salumu. We zijn ambitieus.

De weg naar het WK is nog lang en ik geloof in het talent en/of de ervaring van onder meer De Zeeuw, Gillet, Vanwijn, Kesteloot, Obasohan, Tumba en Salumu. We zijn ambitieus. Bondscoach Eddy Casteels

Huldiging voor Hervelle In de Lotto Arena wordt morgen Axel Hervelle in de bloemetjes gezet. Hervelle besliste vorige week om te stoppen bij de Belgian Lions na 128 interlands en onder meer drie Europese kampioenschappen.

We zullen in deze eerste fase bij de top 3 zitten. Ik ga nooit een uitdaging aan met in mijn hoofd de mogelijkheid om te falen. De onderste steen moet bovenaan komen en dat zullen we doen. Bondscoach Eddy Casteels

